أم أردنية تقتل طفلتها.. أحرقتها حتى سلخ جلدها

في حادثة مروعة، أقدمت أم أردنية على إحراق طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات، بالماء الساخن، بعد أن ضاقت ذرعاً بحركتها الزائدة، وإزعاجها. وأدت تلك الحروق إلى سلخ جلد الطفلة وموتها.

وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على الأم البالغة من العمر 25 سنة، بالسجن 20 عامًا، بعد إدانتها بالقتل العمد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وفي التفاصيل، عمدت الأم على وضع الطفلة المسكينة تحت "دش" الماء الساخنة، دون تبريدها، ما أدى إلى إصابة الطفلة بحروق بالغة، لا بل سلخ جلدها عن جسمها، وفارقت الحياة لاحقاً متأثرة بجروحها.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الأم معروفة لدى إدارة حماية الأسرة بأفعالها العنيفة تجاه ابنتها، وكانت تعنفها و"تهزها" بشكل متكرر.