هذه أول دولة تجعل وسائل النقل العام مجانية

تخطط #لوكسمبورغ لتكون أول دولة في العالم وسائل النقل والمواصلات العامة فيها مجانية، وذلك في إطار مقترحات طموحة للحكومة.

وبحلول عام 2020 من المفترض أن تكون القطارات والترام والحافلات مجانية تماماً ولمسافات تغطي الدوقية الأوروبية التي تبلغ مساحتها 999 ميلا مربعا.

وهذه الخطة جزء من مشروع إصلاح بيئي، تحت إدارة رئيس وزراء لوكسمبورغ، كزافييه بيتل، بعد أن ضمن ائتلافه الليبرالي في الحكومة نصرا طفيفا في الانتخابات خلال أكتوبر/تشرين الأول.

وتشمل السياسات الجديدة أيضًا زيادة الاستثمار في الخدمات العامة، وإدخال عطلتين عامتين جديدتين وإضفاء الشرعية على الاستخدام الترويحي للقنب.

وتعاني عاصمة البلاد مدينة لوكسمبورغ من ازدحام مروري مزمن على الرغم من كونها تضم 110 آلاف نسمة فقط.

غير أنه يتدفق نحو 400 ألف مسافر إلى المدينة للعمل، بينما يعبر 200 ألف شخص من الدول المجاورة الحدود الفرنسية وألمانيا وبلجيكا كل يوم.

والأسعار المجانية هي آخر وسيلة تلجأ إليها الحكومة لجعل الناس يستخدمون النقل العام.

نقل مجاني

وحالياً هناك بالفعل وسائل نقل مجانية لمن هم أقل من 20 عاماً، بينما يمكن لطلاب المدارس الثانوية استخدام خدمة النقل المجانية ذهاباً وإياباً بين المدارس ومنازلهم.

ويدفع المسافرون في الوقت الحالي 1.78 جنيه إسترليني فقط لساعتين من السفر، ولكن حتى هذه الأجرة المنخفضة سيتم إلغاؤها بموجب الخطة.

ولا يزال يتعين تحديد التفاصيل الدقيقة للمقترح، بما في ذلك ما يجب فعله بشأن وضعية عربات الدرجة الأولى والثانية في القطارات.

وأدى بيتل اليمين الدستورية لولاية ثانية يوم الأربعاء، وتعتبر لوكسمبورغ ثاني أغنى دولة في الاتحاد الأوروبي.