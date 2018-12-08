شاهد زبوناً غاضباً يقذف بطعامه في وجه موظف

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لزبون غاضب تجاوز الحدود، وقذف بوجبة طعامه في وجه موظف، بسبب طول انتظاره.

الحادثة، التي ظهرت على السطح خلال الأيام الأخيرة، وتداولتها صحف ومواقع إلكترونية جنوب شرقي آسيا، وقعت قبل شهر في مطعم ضمن سلسلة الوجبات السريعة "ماكدونالدز" في منطقة "يواسيني"، شمال غربي العاصمة الكورية الجنوبية، سيول.

وكان الزبون الذي تملكه الغضب يشتكي من تأخر إعداد طعامه، لكنه لم يكن يدرك أنه جاهز في انتظاره.

وعلى إثر الواقعة، حضرت الشرطة إلى الموقع، وتم حسم الأمر، واعتذر العميل الغاضب.

من جانبه، تنازل الموظف الضحية عن حقه في توجيه اتهامات ضد المعتدي. ثم أخذ إجازة قصيرة، وعاد إلى عمله، بعد أن كان عانى من نوبة توتر، وحرصت الشركة على تجنيبه أي احتكاك مع العملاء.

وعلى الإنترنت، اتهم مشاهدون المهاجم المتجاوز بأنه أساء استخدام حقه في مواجهة شخص أضعف، وطالبوا بعقابه وفقاً للقانون.