مكسيكية منخرطة في العمل الإنساني تتوّج ملكة جمال العالم

توجّت عارضة أزياء مكسيكية تنشط في مجال العمل الإنساني #ملكة_جمال_العالم في ختام مسابقة أقيمت في جزيرة هاينان الصينية السبت.

ملكة جمال المكسيك فانيسا بونسيه دي ليون (26 عاماً) حائزة شهادة في إدارة الأعمال الدولية، وهي متطوعة في جمعية "ميغرانتيس إن إل كامينو" التي تعنى بمساعدة المهاجرين وعضو في مجلس إدارة مركز لإعادة تأهيل الفتيات، بحسب ما جاء على الموقع الإلكتروني لمسابقة ملكة جمال العالم.

موضوع يهمك فازت أم وابنتها مناصفة بلقب "ملكة الجمال" خلال مسابقة أميركية، بحسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز Fox News" الإخباري.فقد فازت... تتويج أم وابنتها "معاً" على عرش الجمال بمسابقة أميركية الأخيرة

وتوجّت على عرش الجمال في العالم خلال الدورة الـ68 من المسابقة التي نظمت في مدينة سانيا الصينية الساحلية. وتسلّمت التاج من الهندية مانوشي شيلار.

واختيرت وصيفة أولى لها التايلاندية نيكولين بيشابا ليمسنوكان (20 عاماً) التي تدرس إدارة الأعمال.

وهي المرة الثامنة التي تقام فيها هذه المسابقة في سانيا، حيث نظمت هذه الفعاليات للمرة الأولى سنة 2003.