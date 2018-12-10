الهند تحمي تحفتها "تاج محل" برفع أسعار الزيارة

زادت السلطات الهندية أسعار بطاقات الدخول إلى معلم "تاج محل" الشهير للمواطنين والأجانب على السواء، في محاولة لتقليص عدد الزوار والحد من الأضرار اللاحقة بهذا الموقع السياحي الأبرز في البلاد.

ويشكل الهنود أكثرية زوار معلم تاج محل، الذين يتراوح عددهم بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألفاً يومياً. وتوافد حوالي 6.5 مليون شخص سنة 2016 إلى هذا الضريح الأبيض الضخم المشيد من الرخام في القرن السابع عشر.

وبموجب التعرفة الجديدة، سيتعين على الهنود الراغبين بزيارة الضريح الذي شيده الإمبراطور المغولي شاه جاهان لزوجته ممتاز محل، دفع 250 روبية (3.5 دولار) بدل 50 روبية (0.7 دولار).

كما ستزيد تعرفة بطاقة دخول الزوار الأجانب لهذا المعلم الواقع في شمال #الهند، والمدرج على قائمة #اليونسكو للتراث العالمي، من 16 دولارا إلى حوالي 19.

وقال مسؤول في هيئة حماية الآثار في الهند: "نريد زيادة تعرفة تذاكر الدخول للحد من أعداد الزوار".

وأشار إلى أن هذه الزيادة في التعرفة ستقلص عدد زوار المعلم بواقع 15% إلى 20%، كما ستدر إيرادات لحفظه.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة بعد أشهر من حصر السلطات الهندية عدد السياح المسموح بتوافدهم إلى معلم "تاج محل" بأربعين ألفاً في اليوم بعدما كان يدخل الموقع ما يصل إلى 70 ألف شخص يوميا في عطلة نهاية الأسبوع.

ويشير الخبراء إلى أن التدفق الكبير للزوار إلى الموقع يلحق أضرارا دائمة بالأرضية الرخامية والجدران والأساسات.

كما يبذل المسؤولون عن حفظ الموقع جهودا مضنية لوقف اصفرار الرخام الأبيض في المكان بفعل مستويات التلوث المرتفعة في مدينة أغرا في شمال الهند.