دبي.. "العربية" تفوز بجائزة رواد التواصل الاجتماعي

فازت، اليوم الاثنين، شبكة #العربية بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة الإعلام للمؤسسات. وسلّم الشيخ مكتوم بن محمد، الزميل #تركي_الدخيل مدير عام شبكة العربية الجائزة.

وانطلقت صباح اليوم أعمال قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب في مركز دبي التجاري العالمي بحضور نخبة من الإعلاميين والصحافيين من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والمؤثرين على مواقع التواصل.

وتستضيف القمة هذا العام أكثر من 70 متحدثاً يجتمعون في دبي من 25 دولة حول العالم لمناقشة مستقبل منصات التواصل الاجتماعي، وعرض أبرز التجارب الناجحة في هذا المجال، حيث تضم قائمة المتحدثين في القمة العديد من الأسماء والشخصيات العربية والعالمية الأكثر تأثيراً وخبرة في مجال التواصل الاجتماعي.