سيول.. سائق ينتحر احتجاجا على تطبيق لمشاركة السيارات

انتحر سائق أجرة في #كوريا_الجنوبية، الاثنين، بإشعال النار في نفسه احتجاجاً على خدمة لمشاركة سيارات الركوب اقترحتها شركة تشغل أشهر تطبيقات الدردشة في البلاد.

وقالت الشرطة وإدارة الإطفاء إن السائق، البالغ من العمر 57 عاماً، صب سائلا قابلا للاشتعال على جسده ثم أشعل النار في ملابسه، بينما كان في سيارته الأجرة قرب البرلمان.

ونظمت نقابات سائقي الأجرة مسيرات بالعاصمة سول للاحتجاج على تطبيق لتقاسم سيارات الركوب اقترحته شركة "كاكاو موبيليتي"، لأنه يهدد وظائفهم.



وقالت "كاكاو موبيليتي"، ذراع خدمات النقل في شركة كاكاو، للمراسلة عبر الهاتف، الجمعة، إنها تختبر التطبيق الجديد رغم معارضة سائقي سيارات الأجرة الذين يطالبون الحكومة برفض منح ترخيص للخدمة.



وعلق مسؤول في اتحاد لسائقي سيارات الأجرة: "نحن في حالة شد وجذب مع الحكومة لمنع خدمة مشاركة سيارات الركوب".



وأفادت متحدثة باسم "كاكاو موبيليتي" أن الشركة قدمت تعازيها لأسرة السائق المنتحر. وأضافت: "نشعر بالأسف والحزن ونعبر عن تعازينا".