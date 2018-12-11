فيديو.. ماي عالقة في السيارة وميركل تنتظرها في البرد

وجدت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي صعوبة في الخروج من السيارة اليوم الثلاثاء بعد وصولها إلى برلين لطلب المساعدة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومع استمرار إغلاق أقفال الأمان الخاصة بالأطفال وعدم قدرة السائق على فتح الباب، تأخرت #ماي في الخروج وهو حادث يتلاءم تماما مع تأخر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن قررت أمس إرجاء التصويت في البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج.

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وصافحت ميركل ماي في طقس رطب ضبابي في المستشارية في برلين حيث وصلت الزعيمة البريطانية في محطتها الثانية في جولة بالعواصم الأوروبية بهدف تأمين "ضمانات" للاتفاق للمساعدة في تمريره عبر البرلمان البريطاني.

ولم تدل ميركل وماي بأي تعليق فيما يتعلق باجتماعهما، ولم يتم التخطيط لأي تصريحات أو مؤتمر صحفي بعد ذلك.

وبدأت ماي جولتها في لاهاي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تكون في بروكسل في وقت لاحق من اليوم.

وأرجأت ماي تصويت البرلمان على اتفاق #بريكست في اللحظة الأخيرة أمس الاثنين، معترفةً بأنه سيلقى هزيمة شبه مؤكدة.

ويقول المسؤولون الألمان، مثل نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، إنه لن يكون هناك إعادة تفاوض بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس.