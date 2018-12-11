لماذا أطق روسي جرذين داخل برلمان سان بطرسبرغ وكيف عوقب؟

قضت محكمة في #سان_بطرسبرغ بفرض غرامة على شاب روسي #أطلق_جرذين_داخل_البرلمان المحلي احتجاجاً على "عدم تحرك النواب"، على حد قوله.

وقد دِين إيليا موخوف (23 عاما) بتهمة "انتهاك قواعد الاجتماع في مكان عام" وفرضت عليه غرامة قدرها عشرة آلاف روبل (حوالي 130 يورو) على ما أفادت محكمة أوكتيابرسكي في ثاني مدن روسيا (شمال غرب).

ففي تشرين الثاني/نوفمبر، توجه الرجل الشاب إلى مقر البرلمان المحلي مع علبة كرتون تحوي جرذين، وأطلقهما من دون أن يلفت انتباه الحراس الأمنيين.

ونشر إيليا موخوف عبر "يوتيوب" شريطاً مسجلاً عن فعلته وأوضح للصحافة أنه أراد لفت الانتباه إلى "عدم تحرك النواب" في منطقته.

وقال الناشط الشاب "لا ينفعون بشيء. فهم لا يستشيرون السكان حتى. ولا أحد يعرف اسمهم".