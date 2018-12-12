إصبع مسافر في مسند المقعد.. وفرق إسعاف تتدخل لـ"تحريره"

باشر مواطن من كاليفورنيا ملاحقات ضد شركتي طيران أميركيتين بعدما علق خنصره لمدة ساعة تقريباً في مسند مقعده بالدرجة الأولى.

وجاء في الشكوى، التي رفعت في لوس أنجلوس ضد شركتي "أميريكن إيرلاينز" و"سكاي ويست إيرلاينز"، أن العملية اقتضت تدخل فرق الإسعاف وفني متخصص قام بتفكيك المسند لتحرير إصبع المسافر.

ويؤكد ستيفن كيز، وهو ممثل، أنه أصيب "بضيق نفسي كبير وبألم على مدى أسابيع عدة" بعد الحادث الذي وقع في التاسع من أيلول/سبتمبر خلال رحلة بين رينو (نيفادا) ولوس أنجلوس (كاليفورنيا).

ووقع الحادث عندما رفع المسند ليضع حزام الأمان. فعلق خنصره في ثقب صغير على المسند، وفق ما جاء في الشكوى. وكتب محامو المدعي: "إن الزنبرك داخل المسند ضغط بشكل كبير على إصبع المدعي ما أدى فوراً إلى جرح وتورم وألم".

وحاول ستيفن كيز مرات عدم تحرير إصبعه أمام أنظار الركاب الآخرين "ما حول وضعه الصعب أساساً، إلى إذلال علني".

وجاء في الشكوى أيضاً أن كيز عجز بعد الحادث عن القيام بمهام روتينية، بما في ذلك اللعب مع أطفاله.

وفي بيان أرسل إلى وكالة "فرانس برس"، قالت شركة "سكاي ويت" إنها اتصلت بكيز بشأن "إصبعه المتورم" وتأمل بإيجاد "حل سريع للمسألة".