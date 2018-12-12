رجال إطفاء بمهمة غير مسبوقة.. تجريف الشوكولاتة بالشوارع

في العادة فإن مهام #رجال_الإطفاء معروفة لاسيما العمل على إطفاء الحرائق، لكن في إحدى المدن الألمانية تم استدعاؤهم لمهمة غير مسبوقة.

حدث ذلك بعد أن أدى طن من #الشوكولاتة المذابة إلى غمر شارع في المدينة، عقب تدفقه من برميل ضخم.

وفيما تم تعريفه على أنه عيب فني صغير، فقد #تسربت_الشوكولاتة السائلة من الخزان الكبير، خارج مصنع للحلويات، ومن ثم تجمدت لتلتصق بالإسفلت في الشارع.

وتطلبت العملية 25 من رجال الدفاع المدني والإطفاء الذين استخدموا المجاريف والماء الساخن لإنهاء المهمة.

وقد شوهدت الشوكولاتة في شارع مدينة #ويرل_الألمانية وتم تناقل صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في العاشر من ديسمبر.

وقد اضطر رجال الإطفاء إلى استخدام كميات كبيرة من الماء الساخن للتخلص من الحلوى المذابة تماما وإعادة الشارع لسابق عهده مع معالجة بعض الشقوق.

وقد أعلن مسؤول في المصنع أنه سوف يعاود العمل، وقال: "لو أن ذلك حدث مع أعياد الميلاد لكانت ستصبح كارثة لنا".