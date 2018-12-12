فيديو لبرازيلي يقتل 4 مصلين في الكنيسة بالرصاص وينتحر

برازيلي عمره 49 سنة، ارتكب مجزرة أمس الثلاثاء في كنيسة بمدينة Campinas البعيدة 90 كيلومتراً عن سان باولو، فأطلق على من كان فيها الرصاص وقتل 4 مصلين وجرح 3 آخرين، ثم انتحر برصاصة في رأسه أمام المذبح، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت" من مواقع إخبارية برازيلية، ومما بثته الوكالات نقلاً عن شبكة O Globo التلفزيونية المحلية.

في الفيديو المعروض أدناه، نرى Euler Fernando Grandolpho جالساً إلى اليسار، ثم ينهض فجأة ويطلق الرصاص على اثنين من المصلين كانا أمامه، وبعدها يتحول سريعاً إلى الجهة اليمنى، ليستهدف بمسدسه من كانوا يحاولون الهرب، فيقتل اثنين آخرين، على مرأى من كاميرا للمراقبة داخل كنيسة Metropolitana de campinas القريبة من حيث يقيم في المدينة التي يقيم فيها أكثر من 30 ألف لبناني بين مغترب ومتحدر، إلا أن أياً منهم لم يكن بين الضحايا، وليس معروفاً إن كان أحد منهم في الكنيسة.

بين القتلى امرأة عمرها 65، وثانية 40 عاماً. أما الجرحى، فحالتهم مستقرة في مستشفى نقلوهم إليه بعد هجمته التي أطلق خلالها 21 رصاصة، بحسب ما ذكره محققون من الشرطة التي طوّق أفراد منها الكنيسة، فيما ذكر المحققون أن مطلق الرصاص بقي فيها إلى أن وصلت إليها الشرطة التي اقتحمتها وأطلقت عليه النار، فأصيب بطلقة في خاصرته، وعندها اتجه نحو المذبح وانتحر عنده بمسدسه بالذات.