شاهد كيف تفاعل هذا الأعمى مع هدف محمد صلاح في نابولي

أظهر فيديو جمهور ليفربول، وهم يحتفلون في المدرج بهدف نجم الكرة محمد صلاح، الذي أحرزه لصالح فريقه ليفربول أمام نابولي، الثلاثاء، قبل أن يتم التركيز على الشاب الأعمى، الذي كان يحضر المباراة.

وقام ابن عمه بوصف كيفية تسجيل الهدف له هامساً له في أذنه، ما جعل الشاب يعبر عن فرحة بعد أن علم طريقة إحراز الهدف.

وانتشر الفيديو بعد تغريدة مرفقة تشير إلى حجم المشاعر التي عاشها الأعمى، بعد أن عرف بخطة الهدف الذي أحرزه صلاح.

وتم تداول هذا الفيديو الإنساني بسرعة ليصبح أكبر تعبير عن ما يمكن أن تفعله كرة القدم في تقريب البشر ورسم المشاعر الإنسانية.

وقد خطف فريق ليفربول الإنجليزي، بطاقة التأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ضيفه نابولي الإيطالي، بهدف دون مقابل مساء الثلاثاء، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز.

وقد سجل محمد صلاح هدف الفوز لصالح ليفربول في الدقيقة 34، ليرفع رصيده إلى 14 هدفاً مع الريدز في دوري أبطال أوروبا.