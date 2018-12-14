أميركا.. تراجع تاريخي لعقوبة الإعدام

تتراجع في #الولايات_المتحدة بوتيرة كبيرة وتيرة عقوبات الإعدام وصولا إلى بلوغها حدا أدنى تاريخيا في العام 2018.

وقال المركز الأميركي للمعلومات عن العقوبة القصوى في تقريره السنوي، إن عدد أحكام الإعدام التي نفذت في عام 2018 بلغ 25 "فقط".

ومن المؤشرات أيضا على انحسار #الإعدام أن ولاية واشنطن أصبحت الولاية العشرين التي تلغيه.

أما الولايات الثلاثون الباقية، فثمان منها نفّذت عقوبات إعدام، تصدّرتها ولاية تكساس (13 عقوبة)، أما الولايات الباقية فسجّلت أدنى عدد من العقوبات منذ العام 1991.

وفي العام الحالي صدر 42 حكما بالإعدام في عموم المحاكم الأميركية، في مقابل 315 في عام 1996.

ويؤيد الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب هذه العقوبة. وقال بعد هجوم على كنيس أودى بحياة 11 شخصا في تشرين الأول/أكتوبر 2017 إن "الناس الذين يعتدون على أبرياء، في الكنائس أو المعابد، ينبغي أن يدفعوا أغلى الأثمان".

ودعا في مناسبات أخرى إلى إعدام المتشددين ومن يقتلون عناصر الشرطة ومهرّبي المخدرات.

وعيّن ترمب قاضيين محافظين في المحكمة العليا ليصبح التقدّميون من أنصار إلغاء الإعدام في موقع الأقلية.

ومن الأسباب وراء انحسار عقوبة الإعدام التساؤلات الكثيرة حول المواد المستخدمة في الحقن القاتلة، في توفرها والعذاب الذي تسببه للمحكومين.

وإضافة إلى ذلك، أظهر استطلاع أُعدّ في العام 2017 أن 56% من الأميركيين يؤيدون عقوبة الإعدام، لكن هذه النسبة هي الأدنى منذ 45 عاما.