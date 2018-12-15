مقتل 11 جراء تسمم غذائي خلال حفل افتتاح معبد هندي

قالت الشرطة الهندية، إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص بعد أن توفي 11 شخصا على الأقل جراء ما يشتبه بأنه تسمم غذائي، بعد احتفال بتدشين بناء معبد هندوسي جديد جنوبي البلاد.

وأفاد ضابط الشرطة مشرف بأن أكثر من 130 مريضا يتعافون من حادث التسمم في مستشفيات مختلفة في منطقة تشاماراجناغار بولاية كرناتاكا.

وقال مشرف، الذي يستخدم اسما واحدا فقط، السبت، إن المتعبدين الهندوس تناولوا خضراوات مطبوخة وأرزا يوم الجمعة، مشيرا إلى أنهم بدأوا على الفور في التقيؤ، واشتكوا من آلام شديدة في المعدة، ونقلوا إلى المستشفيات القريبة.

وأضاف أن ثمانية من المصابين في حالة حرجة.

وأشار إلى اعتقال ثلاثة أعضاء في إدارة المعبد، وأرسلت عينات من الطعام للتحليل الكيميائي.