10 كليات طب يابانية زوّرت نتائج امتحانات الدخول

أظهر تحقيق للحكومة اليابانية في كليات الطب وجود تزوير في نتائج دخول الطلاب الجدد في عشر منها على الأقل، منها أربع كانت تستبعد الإناث عمداً، بحسب ما جاء في تقرير لوزارة التعليم نشر الجمعة.

وهذا التقرير هو خلاصة تحقيق أجري بعدما أقرت كلية الطب في #طوكيو بأنها خفّضت بشكل منهجيّ درجات الطالبات المتقدّمات للدخول.

ووصفت وزارة التعليم الوضع بأنه خطير ومؤسف، ودعت الجامعات إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية ومساعدة الأشخاص الذين وقع عليهم ضرر.

وأشار التقرير إلى حصول تمييز بحق الإناث في أربع جامعات أقرّت ثلاث منها بذلك وقدّمت الاعتذار.

أما الجامعة الرابعة فقالت إنها حدّدت درجة أعلى لقبول الإناث بهدف إيجاد توازن بين الجنسين، لأن الإناث أكثر قدرة على التواصل، بحسب ما قالت إدارتها.

ولاحظ التحقيق وجود تمييز أيضا بحقّ من سبق أن رسبوا في امتحانات سابقة، وتفضيل لأبناء الطلاب القدامى على غيرهم.

ومع تكشّف هذه الأخبار، طلبت 24 شابة تعويضات بقيمة مئة ألف ين (770 يورو) لكلّ منهن لجبر "الضرر المعنوي" الذي لحق بهنّ، وتعويضهن أيضا عن نفقات الامتحانات التي تكبّدنها.