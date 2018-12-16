هل يتدخل الكرملين في موسيقى الراب؟.. هذا رأي بوتين

يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين أن على الكرملين (الرئاسة الروسية) أن يقوم بدور قيادي في مجال موسيقى الراب الروسية وفي ثقافة الشباب بدلا من السعي لإلغاء الحفلات.

وتأتي تعليقات بوتين في أعقاب الجدل الذي أثير في #روسيا إثر إلغاء عدد من الحفلات من جانب السلطات المحلية وأصحاب القاعات في أنحاء روسيا، واعتقال مغني الراب الروسي الشهير "هاسكي" لبضعة أيام. وأثارت هذه الحملة مناقشات واسعة في الأشهر القليلة‭ ‬الماضية، خاصة بين ‬‬‬الشباب.

وقال بوتين في اجتماع لـ"المجلس الاستشاري الروسي للثقافة والفنون" أذيع على الهواء مباشرة، أمس السبت، إن مثل هذه الإجراءات القمعية تكون غالبا لها آثار عكسية، ودعا إلى مواجهة الأمر بنهج مختلف.

وأضاف بوتين: "إذا كان من المستحيل منع شيء، يتعين عليك أن تتولى أمره.. كيف تقوم بذلك؟ كيف تتولى أمر شيء وتوجهه في الاتجاه الضروري؟ هذه هي القضية الأكثر أهمية"، مشيراً إلى أن الأمر سيخضع لمزيد من النقاش من جانب أعضاء إدارته ووزارة الثقافة.

من جهته، أكد "هاسكي" الذي يغني بالروسية وتتضمن أغانيه انتقادات للحكومة، أن حفلاته تعرضت لعراقيل، لأن السلطات اعترضت على كلمات أغانيه واعتبرتها مسيئة.

وبعد إلغاء حفلته في مدينة كراسنودار بجنوب روسيا، حاول "هاسكي" الغناء على سيارة، مما دفع السلطات إلى اعتقاله بتهمة الشغب.

وفي سياق متصل، قال رئيس تحرير قناة "روسيا اليوم" المملوكة للدولة على "تويتر"، إن اعتقال "هاسكي" وحبسه 12 يوماً أثار موجة غضب شعبي، ما أدى إلى إطلاق سراحه مبكرا بفضل تدخل أفراد من جهاز الرئاسة.

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وجاء كلام بوتين، السبت، رداً على تصريح حول إلغاء حفلات موسيقى الراب أدلى به المنتج الموسيقي وأحد أعضاء المجلس الاستشاري الروسي إيغور ماتفيينكو. وكان من بين مقترحات ماتفيينكو إنشاء نظام "إرشاد استشاري" للحفلات.

وقال بوتين مخاطبا ماتفيينكو: "لقد قلت إن الراب يقوم على ثلاث ركائز هي الجنس والمخدرات وعبارات الاحتجاج. من بين كل هذه الأشياء تُعد المخدرات هي الأكثر إثارة للقلق. إنها الأصل في تدهور حال أي أمة".