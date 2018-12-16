"الوحش" التاهيتية عانت من السمنة وتوجت ملكة جمال فرنسا

انتخبت #التاهيتية_فايمالاما_شافيس #ملكة_جمال_فرنسا للعام 2019 مساء السبت في قاعة زينيت في ليل (الشمال)، في ختام حفل كانت لجنة التحكيم فيه مؤلفة حصراً من نساء، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وتخلف فايمالا شافيس (24 عاما) الحائزة شهادة في إدارة التسويق، ماييفا كوك، ملكة جمال فرنسا للعام 2018.

وقالت شافيس والدموع في عينيها "كنت مديرة قاعة لياقة بدنية، والآن أصبحت ملكة جمال فرنسا. أكاد لا أصدّق الأمر وأنا شديدة التأثر".

والمرة الأخيرة التي توجت فيها ملكة جمال تاهيتي على عرش الجمال في فرنسا كانت في العام 1999.

وعانت شافيس من وزن زائد في طفولتها، وهي كانت تلقّب بـ "الوحش"، بحسب ما كشفت في تصريحات لوكالة فرانس برس.

وقالت للجنة التحكيم "لو كان في وسعي تغيير العالم، لكنت شجعت الشباب على مواصلة تحصيلهم العلمي"، موضحة أن "التعليم هو أحد ركائز المجتمع وبفضله يحصل التغيير".

وجمعت مسابقة ملكة جمال فرنسا في دورتها التاسعة والثمانين 30 شابة تتراوح أعمارهن بين 18 و24 عاما.

وبعد نسخة سابقة كرّست لقضايا المرأة إثر بروز حركة أنا أيضا لمناهضة التحرّش الجنسي، تميّزت الدورة هذه السنة بلجنة تحكيم مؤلفة بالكامل من نساء، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.