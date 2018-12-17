والد ميغان يطلب مساعدة ملكة بريطانيا للتواصل مع ابنته

ناشد والد #ميغان_ماركل، زوجة الأمير هاري، اليوم الاثنين ابنته أن تتصل به، قائلا إنهما لم يتواصلا منذ زواجها من الأمير هاري في مايو/أيار، معرباً عن أمله في أن تتدخل الملكة إليزابيث لإعادة تواصله مع ابنته.

وقال توماس ماركل للملكة إليزابيث في مقابلة بثتها قناة "آي. تي. في" التلفزيونية، إنه كان يراسل ابنته، دوقة ساسيكس، لكنها لم ترد على رسائله.

ومتحدثا عن الملكة إليزابيت، قال: "أقدر أي شيء يمكنها القيام به، أعتقد أنها تريد حل المشكلات العائلية". وأضاف: "الأسر، سواء كانت ملكية أم لا، متشابهة ويجب أن تظل مترابطة خاصة في وقت عيد الميلاد".

وتابع ماركل أن ميغان لم ترسل له بطاقة معايدة بمناسبة عيد الميلاد، وإنه يأمل أن يتمكن هو وابنته في وقت ما من إعادة بناء علاقتهما.

وقال: "كل ما يمكنني قوله هو أنني هنا، وهي تعلم، وحاولت الاتصال بها وأحتاج أن تسعى إلي. أحبها جدا.. أحب ابنتي جدا ويتعين أن تعرف هي ذلك".

وفي أول مقابلة تلفزيونية، لماركل منذ أعلنت الدوقة عن حملها في أكتوبر/تشرين الأول، أقر الجد المنتظر البالغ من العمر 74 عاما بأن الزوجين الملكيين تأثرا بتقارير وسائل الإعلام عنه.