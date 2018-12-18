حُكم غريب.. إجبار سجين على مشاهدة هذا الفيلم!

حكم قاض في ولاية ميزوري الأميركية على صياد غير شرعي بأن يشاهد بانتظام فيلم "بامبي" الشهير عن حياة ظبي قتلت أمه على يد صيادين.

وسيُلزم الصياد ديفيد بيري بأن يشاهد فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي مرة في الشهر على الأقل خلال السنة الذي سيمضيها في السجن، وذلك اعتبارا من 23 كانون الأول/ديسمبر 2018.

ويُتّهم بيري واثنان من عائلته بأنهم قتلوا مئات من الظباء في ثلاثة أعوام، بحسب ما أفادت سلطات حماية الطبيعة في ميزوري.

وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2015 وحدها بلغ عدد الحيوانات التي قتلوها نحو مئة، بحسب الصور التي التقطوها على هواتفهم.

وسبق أن صدرت بحقه أحكام عدّة بدفع غرامات.

وخرج فيلم "بامبي" إلى صالات العرض في العام 1942، وطبع ذاكرة أجيال من الأطفال، واعتُبر قاسيا جدا ولاسيما اللحظة التي تصوّر موت أم الحيوان الصغير.