شاهد كوربن يهين رئيسة وزراء بريطانيا: امرأة غبية

اجتذب زعيم المعارضة العمالية، #جيريمي_كوربن، انتقادات النواب المحافظين، الأربعاء، لأنه قال على ما يبدو "المرأة الغبية" مخاطبا رئيسة الحكومة البريطانية، #تيريزا_ماي، خلال نقاش محتدم حول قرار رئيسة الوزراء تأجيل التصويت على بريكست.

وفوجئ كوربن بالكاميرات المنتشرة في مجلس العموم وهو يتلفظ بهاتين الكلمتين موجها إياهما إلى ماي التي كانت تسخر من محاولته إجراء تصويت لنزع الثقة منها، ووصفتها بأنها "تمثيل إيمائي".

وخرجت من مقاعد المحافظين صرخات "العار!" و"فاضح"، فيما ردت ماي مشيرة إلى أنه "بعد 100 عام على حصول النساء على حق التصويت (في المملكة المتحدة)، يتعين على الجميع في هذه الغرفة استخدام مفردة ملائمة لدى مخاطبة أحد أعضائها النساء".

ووجد رئيس مجلس العموم جون بيركو الذي دعي إلى معاقبة كوربن، نفسه في خضم العاصفة عندما رفض لأنه "لم ير شيئا ولم يسمع شيئا". وأضاف أن على كل شخص يرتكب خطأ من هذا النوع، تقديم الاعتذار.

عندئذ تدخلت الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، اندريا ليدسوم، وسألته لماذا لم يعتذر هو شخصيا عندما سمعه عضو من المعارضة يصفها بأنها "غبية" قبل أشهر.

ورد بيركو الذي غالبا ما يتهمه المحافظون بالانحياز، وهم عائلته السياسية الأصلية، أن "المسألة قد عولجت ولن أعود إليها أبدا".

ونفى متحدث باسم حزب العمال أن يكون كوربن قال "امرأة غبية"، مؤكدا أنه تلفظ بتعبير "أشخاص أغبياء". وأضاف: "أوضح أنه لم يقل "امرأة حمقاء" وأن ليس لديه الوقت لتجاوزات تعبر عن كراهية للنساء أيا تكن طبيعتها".