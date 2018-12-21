الصين.. زي مدرسي ذكي يتعقب التلاميذ الفارين

اعتمدت مدارس في جنوب #الصين لباسا مدرسيا ذكيا لتعقب التلاميذ في محاولة لمعالجة مشكلة الفرار من المدرسة وزيادة الحضور، نقلاً عن وسائل إعلام رسمية.

وتسمح الشرائح الذكية الموضوعة في اللباس الرسمي لهذه المدارس بتحديد مكان التلاميذ وتسجيل موعد دخولهم وخروجهم من المدرسة على ما أفادت الشركة التي تقف وراء أجهزة التعقب.

وأوضح المدير، ران روشيانغ، الذي اعتمدت مدرسته في إقليم غايجو هذا اللباس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنه "عندما يدخل التلاميذ المدرسة يساعد هذا اللباس على التقاط صورة لهم وتصويرهم".

وأكد أن أكثر من نصف تلاميذ المدرسة البالغ عددهم 1400 يرتدون اللباس الذكي. واعتمدت هذه التكنولوجيا ما لا يقل عن 10 مدارس في إقليم غايجو.

وفي حال غادر التلاميذ المدرسة من دون إذن، ينطلق إنذار مسجل، وفق ما جاء في تقرير أوردته صحيفة "غلوبال تايمز".

ويترافق هذا اللباس مع أجهزة للتعرف على الوجوه منصوبة عند مداخل المدرسة. ويمكن لهذا الزي أن يدرك إذا ما تبادله التلاميذ في ما بينهم.

وقال مدير المدرسة، لين زوغوو ، للصحيفة: "نحن نختار ألا نتحقق من المكان المحدد للتلاميذ بعد دوام المدرسة، لكن عند اختفاء تلميذ أو تغيبه بشكل متكرر عن الدروس، يساعد اللباس على تحديد مكانه".