فيديو يجمع غرائب وطرائف رئيس المفوضية الأوروبية

يتحدثون منذ سنوات في الأروقة الدبلوماسية الفوقية، خصوصاً أروقة الاتحاد الأوروبي وكواليسه، عن انفلاتات غريبة بتصرفات رجل شهير، كان بين 1995 إلى 2013 رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ، حيث ولد قبل 64 سنة، وهو Juncker Jean- Claude رئيس المفوضية الأوروبية حاليا. إلا أن أحدث ما فعله قبل أيام قليلة، حمل رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، على معاتبته أشد العتب أمام كاميرا صوّرتها تتحدث إليه بجدية فيها غضب واضح، من دون أن يدري أحد للآن سبب العتاب.

مما التقطته الكاميرا عن العتاب الذي استمر 20 ثانية تقريبا، ولد فيديو وجد طريقه سريعا إلى "يوتيوب" ومنه إلى وسائل التواصل والإعلام المتنوع فيما بعد، ونرى لقطة منه في الثواني الأولى، كما والأخيرة، من فيديو آخر، تعرضه "العربية.نت" الآن، وفيه جمعوا ما تيسّر من انفلاتات غريبة وطريفة بتصرفات رجل، لا يجدون تفسيرا لها وفق الوارد بسيرته، سوى تعرضه في 1989 لحادث سيارة، سبّب له بغيبوبة استمرت 3 أشهر، مع البقاء 6 أشهر أخرى في المستشفى.

يعتقدون أن الحادث سبّب لجان- كلود يونكر، ما يسمونه Sciatica باللاتيني، أو "عرق النسا" المطل على صاحبه بألم شديد أحيانا، والمعروف أن بعض المعتلين بهجماته يتفاعلون معها بالمزاح إلى درجة يبدو الواحد منهم وكأنه سكران متعتع. إلا أن رئيس المفوضية الأوروبية احتسى في مايو 2017 ما جعله ثملاً بالفعل خلال إحدى المحادثات، وفي يوليو الماضي هذا العام رصدته الكاميرات مترنحا من السكر خلال قمة حلف شمال الأطلسي، وهو ما نراه عليه في الفيديو المعروض أيضا.

ورمى شعار الاتحاد الأوروبي على الأرض

ولم يكن أحد يعرف أن حديث تيريزا ماي معه في أول وآخر الفيديو المعروض، كان معاتبة له بالأساس، إلا حين ورد عبر الوكالات، وما قرأته "العربية.نت" أيضا في مقابلة أجرتها صحيفة "التلغراف" مع وزيرة العمل البريطانية Amber Rudd السبت الماضي، ما عبّرت فيه الوزيرة عن غضبها من تصرفاته عندما عقد الاتحاد الأوروبي قمة قبل أسبوع في بروكسل لمناقشة انسحاب بريطانيا من الاتحاد.

في القمة رأته أمبر رود ينفش بشعر امرأة ويبعثره عالياً في الهواء، ويوزع القبلات على كل من كان يراها أمامه، هكذا من دون سبب، لذلك طالبت بتحقيق رسمي معه، ووصفت ما فعله بشنيع، وقالت إنها لم تحب الطريقة التي كان يمسك بها بذراع تيريزا ماي حين كانت تعاتبه في القمة التي رأوه فيها يغطي عدسة كاميرا أحد المصورين بيده، ثم رأوه يقوم بالأسوأ: فجأة أمسك بملف من الأوراق عليه شعار الاتحاد الأوروبي، ورماه من المنصة على الأرض، وفقا لما رأيناه بالفيديو. أما ما ليس عليه دليل من فيديو أو صور عن تصرفاته الغريبة، فعدده بالعشرات.