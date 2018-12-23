كولومبيا.. مقتل زعيم عصابة على قائمة المطلوبين بدولتين

أعلنت #كولومبيا مقتل زعيم عصابة مسلحة في عملية عسكرية، بعد مطاردة ساهمت فيها الولايات المتحدة الأميركية.

يعد زعيم العصابة ووالتر اريزالا، المعروف باسمه الحركي "غواتشو"، هو زعيم المسلحين الرافضين لاتفاق السلام مع الحكومة في القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).

وكان الرئيس الكولومبي قد أعلن في سبتمبر الماضي إصابة #غواتشو في تبادل إطلاق نار مع جنود الجيش الكولومبي في منطقة نارينو الحدودية، حيث قتل أخيرا.

وكان غواتشو المنحدر من الإكوادور عنصرا في القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) لمدة 15 عاماً، ثم قاد جبهة أوليفر سينيسترا المكونة من نحو 80 مقاتلا وتقول السلطات إنها مرتبطة بعصابات المخدرات في المكسيك. وكولومبيا هي أكبر منتج للكوكايين في العالم.