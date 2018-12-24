شاهد السيسي لفنانة مصرية: "هتفضلي شيك طول عمرك"

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، وذلك خلال تقديمها فقرة في احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال السيسي للفنانة باللهجة المصرية "انتي فنانة شيك وهتفضلي طول عمرك شيك"، مضيفا بالقول "ربنا يديكي الصحة ويكرمك وهتفضلي طول عمرك شيك جدًا، في كل شيء، وليس الملبس فقط".

من جانبها، عقبت رجاء الجداوي على حديث الرئيس المصري باكية، وقالت "أنا سعيدة جدًا أن أقف أمام الرئيس اليوم"، مشيرة إلى أنها حصلت على أعلى وسام، وموجهة الشكر للسيسي.

وشهد الرئيس السيسي احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بمركز المنارة، وبحضور عدد من الوزراء.

وتضمنت الاحتفالية عروضا غنائية واستعراضية قدمها عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة وبمشاركة عدد من النجوم، إضافة إلى عرض أوركسترا الشباب والرياضة.