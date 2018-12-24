لص نرويجي فاشل.. علق في سيارة واستنجد بالشرطة

اضطر لصّ سيارات للاتصال بالشرطة لمساعدته بعدما علق داخل سيارة كان يحاول سرقتها.

وقالت الشرطة في مدينة #ترونذيم إن الشاب، الذي لم تذكر اسمه، اتصل بالشرطة من مكتب موزع السيارات في ثالث أكبر مدن النرويج ليبلغهم أنه عالق داخل السيارة.

وذكرت إذاعة "إن آر كيه" النرويجية أن الشاب يبلغ من العمر 17 عاماً، وهو معروف لدى الشرطة بارتكاب الجرائم الصغيرة، ولم يتضح سبب إغلاق السيارة المتوقفة خارج معرض السيارات.

وأوضحت الشرطة في صفحتها على "تويتر" أن رجال الشرطة هرعوا إلى المكان، الاثنين، لإخراجه من السيارة واقتادوه إلى مركز الاعتقال.