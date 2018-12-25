بمناسبة العام الجديد.. أغرب هدية من برلمان تايلاند

أقرت تايلاند، اليوم الثلاثاء، تعاطي الماريغوانا للاستعمال الطبي والأبحاث في أول تقنين للمخدر في منطقة تطبق بعضا من أكثر قوانين مكافحة المخدرات صرامة في العالم.

ووافق البرلمان المعين من قبل المجلس العسكري الحاكم في تايلاند على تعديل قانون المخدرات لعام 1979 في جلسة طارئة وافق خلالها على عدد كبير من مشروعات القوانين قبل عطلة عيد الميلاد.

وحتى ثلاثينيات القرن الماضي كانت الماريغوانا تستخدم في تايلاند لتخفيف الألم والتعب.

وقال رئيس لجنة الصياغة في البرلمان سومتشاي ساوانجكارن في الجلسة التي بثها التلفزيون "هذه هدية المجلس التشريعي الوطني للحكومة والشعب التايلاندي في السنة الجديدة".

وقننت دول من بينها كولومبيا وكندا الماريغوانا للاستعمال الطبي بل والترفيهي لكن المخدر ما زال غير قانوني ومن المحرمات أيضا في كثير من دول جنوب آسيا.

وتصل عقوبة مهربي الماريغوانا إلى الإعدام في كل من سنغافورة وإندونيسيا وماليزيا.