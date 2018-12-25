فيديو لصيني يسطو على حافلة ويقتل 8 أشخاص ويجرح 21 آخرين

مسلح صيني بسكين حاول، اليوم الثلاثاء، السطو على حافلة ركاب في مدينة لونجيان، فتمكن منها وقادها أكثر من 300 متر، في وقت هاجمه مواطنون عاينوه يسطو عليها، فهاجمهم بالحافلة وقتل منهم 8 أشخاص وجرح 21 آخرين، جميعهم من سكان مدينة "لونجيان" بالجنوب الغربي الصيني.

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وفي فيديو بثه أحد المواقع الإعلامية الصينية، وهو الفيديو الوحيد لما حدث حتى الآن، نرى رجال الشرطة يلقون القبض على المهاجم البالغ 38 سنة، فيما تجمهر عدد من السكان والمارين بالحي. كما نرى في الفيديو الذي نقلته "العربية.نت" من قناة صينية في "يوتيوب" عدداً من المصابين وقد ارتموا في الشارع من جراح أصابهم بها المهاجم.

ولم يتضح تماما سبب سطو الرجل على الحافلة، إلا أن محطة CCTV التلفزيونية، ذكرت أن من الممكن أن يكون السبب خلافاً حدث بين المهاجم ولجنة محلية بالحي هو الذي دفعه لخطف الحافلة ومهاجمة من فيها وخارجها.