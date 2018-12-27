شرطة ألمانيا تتدخل لإرضاء طفل غاضب بسبب هدايا الميلاد

اتصل طفل ألماني في التاسعة بالشرطة ليشكو لها استياءه من الهدايا التي تلقاها في #عيد_الميلاد، ما دفعها لإرسال عناصر إلى منزله للتدخل، بحسب مفوضية الشرطة المحلية.

هذا الفتى المقيم في زيتيل على ضفاف بحر الشمال، اتصل الثلاثاء برقم الطوارئ الخاص بالشرطة.

وقد أبلغ الشرطة بأنه لم يتلق الهدايا التي كان قد أبدى رغبته بالحصول عليها في عيد الميلاد.

وأوضح متحدث باسم الشرطة في تصريحات أوردتها صحيفة محلية أن "العناصر وصلوا ورأوا الفتى في حالة من الغضب الشديد".

وقد استفاد الشرطيون من حالة الهدوء على صعيد المهام المنوطة بهم وقرروا خوض هذه اللعبة، إذ تفحصوا القائمة الأساسية وقارنوها مع الهدايا المقدمة وأجروا وساطة عائلية.

ونجحوا أخيرا في فض هذا الإشكال بعدما عللوا للطفل ما حصل بالتباس حصل لدى #سانتا_كلوز بين قائمة هداياه وتلك العائدة لطفل آخر.

ولم تكشف مفوضية الشرطة في أولدنبرغ في اتصال مع وكالة فرانس برس، عن مضمون قائمة الهدايا التي طلبها هذا الطفل من "سانتا كلوز".