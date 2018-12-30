هجوم إلكتروني وراء اضطراب طباعة وتوزيع صحف أميركية

تسبب هجوم إلكتروني، السبت، في اضطراب واسع لحركة طباعة وتوزيع صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" وصحف أميركية كبيرة أخرى، منها ما هي مملوكة لشركة "تريبيون بابليشينغ" مثل "شيكاغو تريبيون" و"بالتيمور صن".

وذكرت " #لوس_أنجلوس_تايمز"، نقلاً عن مصدر على معرفة بالوضع، أن الهجوم الإلكتروني مصدره خارج الولايات المتحدة فيما يبدو.

وقالت الصحيفة إن الهجوم أدى إلى تأجيل توزيع نسخة السبت من صحف "ذا تايمز" و"تريبيون" و"صن" وصحف أخرى تصدر في لوس أنجلوس.

وأفادت "تريبيون بابليشينغ"، التي تشمل صحفها أيضا "نيويورك ديلي نيوز" و"أورلاندو سنتينيل"، أنها رصدت البرنامج الخبيث، الجمعة.

وأفادت "لوس أنجلوس تايمز" أن النسخ الخاصة بالساحل الغربي من صحيفة "وول ستريت جورنال" و "نيويورك تايمز" تأثرت أيضا بالهجوم.

وذكرت ماريسا كولياس، المتحدثة باسم "تريبيون بابليشينغ"، أن الفيروس أضر بالأنظمة التي تستخدم لطباعة وإنتاج "الصحف عبر ما نملكه في مختلف منشآتنا".

وأضافت في بيان "لا أدلة على الوصول إلى المعلومات الخاصة ببطاقات ائتمان العملاء أو بياناتهم الشخصية".

ولم ترد "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" على طلبات للتعليق. وقالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي إنها تدرس الموقف.

وقالت المتحدثة كيتي والدمان في بيان: "نحن على علم بتقارير عن هجوم إلكتروني محتمل يؤثر على عدة مؤسسات إخبارية ونعمل مع شركائنا في الحكومة والصناعة لفهم الموقف على نحو أفضل".