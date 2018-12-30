شاهد.. "مرايا" يستذكر رحلة الفن السعودي

في حلقة مرايا اليوم، تحدث الصحافي السعودي، مشاري الذايدي، عن عودة الحياة الفنية السعودية وكيف كانت قبل عام 1979 بعد حادثة اقتحام الحرم.

كما تطرق لما تناوله كتاب (مشيناها) لأحد رواد الإعلام السعودي الدكتور عبدالرحمن الشبيلي عن رحلة الفنانة عتاب على الشاشة السعودية وبمباركة من أعلى مستويات القيادة في المملكة.

برنامج "مرايا" يعرض على شاشة "العربية" من الأحد إلى الخميس في الساعة 6:45 مساءً بتوقيت السعودية | 15:45 بتوقيت غرينتش، ويعاد في الـ 1:45 صباحاً بتوقيت السعودية | 22:45 بتوقيت غرينتش، والـ 1:15 ظهراً بتوقيت السعودية | 10:15 صباحاً بتوقيت غرينتش.