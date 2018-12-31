الصين.. "تحذير أزرق" من عاصفة بيضاء

أصدرت السلطات الصينية تحذيرا من عاصفة ثلجية في أنحاء البلاد، الأحد، مع الانخفاض الحاد في درجات الحرارة الذي أدى إلى إغلاق بعض خطوط السكك الحديدية والطرق وإلغاء بعض الرحلات الجوية.

وأطلق مركز الأرصاد الوطني تحذيرا "باللون الأزرق" مع اقتراب عواصف ثلجية شديدة من مناطق في أقاليم تشجيانغ وجيانغشي وآنهوي وهونان في شرق وجنوب البلاد.

وتسببت درجات الحرارة التي تصل لمستوى التجمد، والثلوج الكثيفة في تعطل خطوط السكك الحديدية التي تربط إقليم هونان في الجنوب بمركزي التصنيع قوانغتشو وشنتشن.

وفي إقليم هوبي القريب، استيقظ عمال قطارات الأنفاق قبل الفجر لإزالة الثلوج أملا في بقاء الخدمة مفتوحة خاصة في ظل تعليق الرحلات الجوية بين مدينتي تشانغشا وووهان صباح الأحد لكنها استؤنفت في وقت لاحق.

ووفقا للمركز فإن العاصفة ستضرب الكثير من المناطق الاثنين قبل أن تهدأ مع بداية العام الجديد. والإنذار باللون الأزرق هو أول درجة على نظام التحذير المناخي المكون من أربعة ألوان.