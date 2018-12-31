نيويورك.. "درون" تسهر على راحة "ليلة رأس السنة"

في سابقة هي الأولى من نوعها تلجأ شرطة نيويورك لاستخدام طائرات بدون طيار لمراقبة الاحتفالات بليلة رأس السنة الجديدة في ساحة تايمز سكوير.

ويمثل ذلك أحدث إضافة في خطة إدارة شرطة مدينة نيويورك المتواصلة للحفاظ على سلامة المحتفلين.

ويشارك نحو سبعة آلاف شرطي في تأمين احتفالات ليل الاثنين في تايمز سكوير، بما في ذلك فرق مكافحة الإرهاب وكلاب التعرف على القنابل. وسيتم وضع سيارات الشرطة وشاحنات الصرف الصحي المملوءة بالرمال لمنع المركبات من الدخول إلى الحشد.

علاوة على ذلك، ستمنح هذه الطائرات الشرطة نظرة فريدة على الاحتفالات وعلى أي فوضى محتملة.

وهذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها شرطة نيويورك طائرة بدون طيار لحدث رئيسي.