طرائف حضرت بجلسة البرلمان الأردني.. غوار وشعبولا وعدس

يبدو أن الخطابات التقليدية لم تعد مجدية لدى بعض أعضاء البرلمان الأردني، فاختاروا الاستعانة بغير مألوف في المناقشات البرلمانية، مستنجدين بـ "غوار الطوشة"، و"شعبولا"، لتوجيه رسائل بأسلوب غير معهود في مجلس النواب.

ففي مناقشات مجلس النواب الخميس لـ مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة لعام 2019، عرض النائب مصطفى ياغي مقطعاً من مسرحية شقائق النعمان للفنان السوري دريد لحام، المشهور بـ "غوار الطوشة"، خلال إلقاء كلمة كتلة "مبادرة" النيابية.

وقال ياغي الذي يعد أول من استعان "بالفيديو" لمخاطبة الحكومة والنواب حول الأوضاع المحلية في البلاد الدورة الماضية، لـ "العربية.نت" إن لجوءه للفيديو وتحديداً لمقطع من مسرحية شقائق النعمان، قد يكون أفضل وسيلة لإيصال الرسائل للجميع.

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وأضاف أن الفيديو الذي عرضه يتحدث عن هموم الوطن وعن المستقبل.



إلى ذلك، حضرت أغنية "أنا بكره إسرائيل" للمغني المصري شعبان عبد الرحيم، حين اقتبس النائب رائد الخزاعلة من الأغنية قول شعبولا "أنا بكره إسرائيل". ووجه الخزاعلة تحية للفنان شعبان عبد الرحيم على أغنيته، وقال "أنا بكره إسرائيل، وجميعنا يكره إسرائيل".

مفاجآت النواب لم تقف عند هذا الحد، فقد لجأت عضو مجلس النواب، ديمة طهبوب، قبل أيام، إلى إحضار سلة تحتوي على معلبات وبقوليات وخبز وقالت في كلمة لها تحت قبة البرلمان، وجهتها إلى رئيس الوزراء عمر الرزّاز، الذي لم يكن حاضراً، "دولة الرئيس أبق هذه على مكتبك لتذكرك بالمواطن الأردني في كل قرار اقتصادي توقعه..". ووضعت طهبوب السلة على مكتب رئيس الحكومة في البرلمان.

يذكر أن مجلس النواب أقر مساء الخميس، بالأغلبية مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة لـ 2019.

وصوت بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 60 نائباً من أصل 105 حضروا الجلسة، فيما أقر النواب بأغلبية 65 نائباً مشروع الوحدات المستقلة.