فقط في اليابان.. بيع سمكة تونة بـ3 ملايين دولار

بيعت سمكة تونة ذات زعانف زرقاء يبلغ وزنها 278 كيلوغراما بمبلغ 33.6 مليون ين (3 ملايين دولار) في المزاد الأول لعام 2019.

يعد هذا أيضاً أول مزاد منذ نقل سوق تسوكيجي الشهير في طوكيو إلى موقع جديد على الواجهة البحرية للمدينة.

كان العرض الفائز بالنسبة للنوع الثمين - وإن كانت مهددة بالانقراض- في مزاد فجر السبت هو أكثر من ضعف ما انتهى إليه المزاد السنوي في 2013.

اشترت هذه السمكة شركة كيومورا، التي يدير مالكها كويشي كيمور سلسلة "سوشي زانماي".

كانت شركة كيومورا قد فازت بالمزاد السنوي السابق.

أظهرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "ان.اتش.كيه" كيومورا مبتهجاً وهو يقول إنه فوجئ بارتفاع سعر التونة هذا العام. لكنه أضاف "جودة التونة التي اشتريتها هي الأفضل".

أسعار المزاد هي أعلى من المعتاد بالنسبة للتونة ذات الزعانف الزرقاء.

وتباع الأسماك عادة بسعر يصل إلى 40 دولاراً للرطل الواحد (88 دولارا للكيلوغرام) لكن السعر يرتفع إلى ما يزيد عن 200 دولار للرطل قرب نهاية العام، خاصة بالنسبة للصيد الثمين القادم من أوما في شمال اليابان.

كان مزاد العام الماضي هو الأخير في تسوكيجي قبل أن ينتقل السوق إلى منشأة جديدة على موقع سابق لمصنع غاز في خليج طوكيو. تأخر هذا النقل مراراً بسبب المخاوف من تلوث التربة.

اليابانيون هم أكبر مستهلكي سمك التونة ذات الزعانف، وقد أدى ارتفاع الاستهلاك هناك وفي الخارج إلى الإفراط في صيد هذه الأنواع.

ويحذر الخبراء من أنها قد تواجه خطر الانقراض المحتمل، حيث انخفض هذا النوع في المحيط الهادئ بنسبة 96% عن مستويات ما قبل الصناعة.