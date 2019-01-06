التنحي الغامض .. أول سلطان ماليزي يغادر خلال ولايته

تنحى السلطان #محمد_الخامس، سلطان ماليزيا، عن العرش، الأحد، ليصبح أول سلطان يتنحى عن حكم البلاد قبل انتهاء فترة ولايته البالغة خمسة أعوام.

وقال القصر في بيان، إن هذا القرار يسري بشكل فوري. ولم يتم تقديم أي سبب للتنحي، ولم يرد مسؤولون بالقصر على طلبات للحصول على تعليق.

وهناك تسع أسر ملكية لماليزيا تتناوب الجلوس على العرش. واختيار السلطان القادم يقرره تصويت يجريه مجلس الحكام المؤلف من جميع الأسر الملكية التسع.

وأفاد بيان القصر أن السلطان يشعر بامتنان للفرصة التي منحه إياها مجلس الحكام ووجه الشكر لرئيس الوزراء والحكومة.

وأضاف البيان: "عمل جلالته على الوفاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه بصفته رأس الدولة، وكان ركيزة للاستقرار ومصدرا للعدالة وقلب الوحدة... للشعب".

ويأتي تنحي السلطان بعد أسبوع من استئنافه لمهامه عقب حصوله على إجازة مرضية لمدة شهرين.

وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر/ كانون الأول صور منسوبة للملك وهو يتزوج في روسيا. ولم يرد القصر على طلبات بالتعليق على الصور أو التقارير عن الزواج.