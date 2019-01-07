عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

بقرة تسببت بحرب قتلت المئات في أميركا خلال القرن 19

المصدر: تونس – طه عبد الناصر رمضان
رسم تخيلي لإحدى المعارك خلال حروب السهول الكبرى
رابط مختصر

عاشت الولايات المتحدة الأميركية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر على وقع حروب السهول الكبرى، والتي كانت جملة من النزاعات المتقطعة بين الحكومة وعدد من قبائل السكان الأصليين كقبائل سو (Sioux) وشايان (Cheyenne) وكومانشي (Comanche).

واستمر هذا النزاع الذي هزّ مناطق السهول الكبرى التي تشمل ولايات عديدة ككنساس، ونبراسكا، وداكوتا الشمالية، وداكوتا الجنوبية، إضافة لأجزاء من كولورادو، وتكساس، وأوكلاهوما، ونيومكسيكو، وآيوا ومينيسوتا، ومونتانا، ووايومنغ عدّة عقود ليتسبب في سقوط مئات القتلى وإرسال أعداد كبيرة من السكان الأصليين نحو المحميات.

عرف أول نزاع بين السلطات الأميركية والسكان الأصليين ضمن حروب السهول الكبرى بدايته خلال العام 1854 عقب حادثة غريبة. فمنذ سنة 1851، شهد عدد المستوطنين الأميركيين الذين عبروا مسلك منطقة أوريغون (Oregon) ارتفاعا واضحا، ولتأمين تنقل هؤلاء المستوطنين لم تتردد السلطات في بناء عدد من المنشآت العسكرية كحصن كيرني (Fort Kearny) عند مناطق نبراسكا (Nebraska) الحالية، فضلاً عن ذلك عمد الأميركيون لشراء حصن لارامي (Fort Laramie) بوايومنغ (Wyoming) والذي شهد خلال العام 1851 توقيع اتفاقية بين المسؤولين الأميركيين وقادة قبائل السكان الأصليين بالمنطقة، والذين تعهدوا بالحفاظ على أرواح المسافرين مقابل حصولهم على معاشات واعتراف السلطات الأميركية بملكيتهم لهذه الأراضي.

خريطة تجسد مسلك منطقة أوريغون خريطة تجسد مسلك منطقة أوريغون
خريطة للمناطق التي تمتد عليها السهول الكبرى بالولايات المتحدة الأميركية ملونة بالأحمر خريطة للمناطق التي تمتد عليها السهول الكبرى بالولايات المتحدة الأميركية ملونة بالأحمر
نصب تذكاري بوايومنغ بأمريكا تخليدا لضحايا مذبحة غراتن سنة 1854 نصب تذكاري بوايومنغ بأمريكا تخليدا لضحايا مذبحة غراتن سنة 1854
رسم تخيلي لإحدى المعارك سنة 1867 خلال فترة حروب السهول الكبرى بين الأميركيين والسكان الأصليين رسم تخيلي لإحدى المعارك سنة 1867 خلال فترة حروب السهول الكبرى بين الأميركيين والسكان الأصليين

لم تدم فترة السلام أكثر من 3 سنوات. فخلال سنة 1854، أفلتت بقرة من إحدى القرى الأميركية الواقعة قرب حصن لارامي لتقع في قبضة عدد من أهالي قبيلة لاكوتا (Lakota) التابعة لشعب سو، وبالتزامن مع ذلك أقدم هؤلاء على قتل البقرة لأكلها.

يوم التاسع عشر من شهر آب/أغسطس سنة 1854، انطلق الملازم الأميركي جون غراتن (John Grattan) برفقة 29 فردا من جنوده باتجاه إحدى قرى قبيلة لاكوتا الواقعة قرب مكان الحادثة لاسترجاع البقرة واعتقال المسؤولين عن سرقتها.

وأثناء المفاوضات، نشبت خلافات بين العسكريين الأميركيين وقبيلة لاكوتا سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف، انتهت بمقتل جميع أفراد الفرقة العسكرية الأميركية البالغ عددهم 30 جندياً، من ضمنهم الملازم جون غراتن، إضافة إلى قائد قبيلة لاكوتا والملقّب بالدب الغازي (Conquering Bear).

صورة فوتوغرافية التقطت سنة 1877 لأحد قادة قبيلة لاكوتا التابعة لشعب سو صورة فوتوغرافية التقطت سنة 1877 لأحد قادة قبيلة لاكوتا التابعة لشعب سو
صورة فوتوغرافية للكولونيل الأميركي وليام هارني صورة فوتوغرافية للكولونيل الأميركي وليام هارني

أثارت هذه العملية والتي لقّبت بمذبحة غراتن، نسبة للملازم غراتن، غضب السلطات الأميركية والتي لم تتردد في القيام بحملة انتقامية.

فخلال صيف عام 1855، أرسل الأميركيون الكولونيل وليام هارني (William S. Harney) برفقة 600 عسكري للثأر من شعب سو. وفي الأثناء، خاض الأخير معركة عند منطقة Ash Hollow بنبراسكا مطلع شهر أيلول/سبتمبر سنة 1855 انتهت بتدمير إحدى قرى شعب سو ومقتل ما يزيد من 100 من سكانها.

ومع حلول شهر آذار/مارس سنة 1856، توصّل الأميركيون إلى اتفاقية مع شعب سو أنهت هذا النزاع الذي عرف بحرب قبائل سو الأولى. وبموجب ذلك، تعهّدت هذه القبائل بعدم التعرض للمستوطنين الأميركيين الذين واصلوا استغلال موارد المنطقة طيلة السنوات التالية قبل أن يتجدد النزاع مرات عديدة خلال العقود التالية ليسفر في النهاية عن سقوط مئات القتلى وإرسال أعداد كبيرة من السكان الأصليين نحو المحميات.

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر