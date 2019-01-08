البرازيل.. نهاية لص هاجم المرأة الحديدية

دفع لص حاول سرقة هاتف نقال من شابة في ريو دي جانيرو الثمن غاليا، بعدما تبين أنها بطلة فنون قتالية مختلطة (أم أم أيه) ملقبة بـ "المرأة الحديدية".

وطرحت #بوليانا_فيانا، التي تقاتل في البطولات التي تنظمها شركة "بطولة المصارعة القصوى" (يو أف سي)، المهاجم أرضا بلكمتين وركلة وثبتته على الأرض على طريقة الكماشة بانتظار وصول الشرطة، على ما روت لموقع "أم أم أيه جانكي" المخصص لهذه الرياضة.

ووقعت محاولة السرقة مساء السبت عندما كانت فيانا (27 عاماً) تنتظر سيارة أجرة أمام مبناها. وروت أن الرجل قال لها إنه مسلح، لكنها رجحت أنه يكذب وفكرت "أنه على أي حال لن يتمكن من استخدام السلاح" قبل أن تتحرك للسيطرة عليه.

وبعد سيطرتها على المهاجم، تبين أن السلاح مزيف ومصنوع من الكرتون. ونشرت فيانا صورا للمهاجم وقد بدت عليه آثار اللكمات مع دم على قميصه ويده.

وروت أنها بعد وصول الشرطة والاهتمام باللص ومعالجة جروحه، عادت إلى المنزل وأعدت طعام العشاء. ولم تُصب بأي أذى باستثناء بعض الألم في يديها في اليوم التالي.

وتسجل في شوارع ريو دي جانيرو ومدن برازيلية أخرى عمليات نشل كثيرة كهذه. وقد وعد الرئيس الجديد للبرازيل جايير بولسونارو بمكافحة الجريمة في البلاد.