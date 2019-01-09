طرود ترعب 10 قنصليات بأستراليا بينها المصرية والأميركية

عدد من القنصليات الأجنبية في مدينة ملبورن الأسترالية، بينها المصرية والأميركية، تسلمت طروداً مشبوهة اليوم الأربعاء بثت رعباً بالعاملين فيها، وجميعها ممهورة برسم لقناع، مرفق بكلمة Asbestos المعروف عربيا باسم "أسبست" الكامنة فيه معدنيات مسببة سريعاً للتبرعم السرطاني، والمستخدم في البناء كعازل عادة لنيران الحرائق.

ورد الخبر بصفة "عاجل" في مواقع وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء، وأشار إلى أن قنصليات بريطانيا وكوريا الجنوبية والهند وسويسرا وإيطاليا واليونان وباكستان، وصلتها أيضا طرود مشابهة، مع أن ما ورد فيه وطالعته "العربية.نت" بموقع صحيفة The Sydney Morning Herald الشهيرة، لم يكن صادرا عن مصدر موثوق، مع ذلك حمل "خدمة الطوارئ" في الشرطة الاتحادية الأسترالية على التدقيق في بعض الطرود التي وصلت إلى 7 قنصليات على الأقل.

كما أن طرودا أخرى مشبوهة أيضا "ربما وصلت إلى 12 جهة محلية وأجنبية وقنصلية في المدينة، بينها القنصليات الألمانية والدنماركية والنيوزيلندية" وأن رجال إطفاء يرتدون واقيات ضد ما يشعه "الأسبست" مما فيه من معادن مسببة للتسرطن، شوهدوا يدخلون قنصليتي الهند وكوريا الجنوبية اليوم "فيما أعلنت القنصلية البريطانية عن إغلاق أبوابها لفترة وجيزة" بحسب الخبر.

كما بثت شبكة ABC الإخبارية الأسترالية في موقعها، تفاصيل مختلفة ذكرت فيها أن قنصليات أجنبية في العاصمة كانبيرا، وربما سفارات، تسلمت أيضا طرودا مشبوهة، وأن متحدثا باسم القنصلية الأميركية في ملبورن اعترف لها بتسلمها لطرد مشبوه، لكنه لم يكشف عن طبيعته، وقال إن القنصلية تتعاون مع السلطات المحلية بشأنه.