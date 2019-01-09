لماذا رفضت إيطاليا إعارة اللوفر 3 لوحات لدافينشي؟

رفضت إيطاليا إعارة فرنسا ثلاثة أعمال فنية لفنان عصر النهضة الإيطالي ليوناردو دافينشي لتعرض في باريس بمناسبة الذكرى الـ500 لوفاته.

ومن المتوقع أن يفتتح متحف اللوفر الفرنسي أكبر معرض لدافينشي يستمر لمدة سبع سنوات، مع مطلع خريف هذا العام.

غير أن المعرض سوف يفتقد لثلاثة من أروع أعمال الفنان العظيم، وهي لوحات: "معمودية المسيح" و"البشارة" و"عشق المجوس"، حيث رفض معرض أوفيزي في فلورنسا تسليمها لباريس.

وقال وزير الثقافة الإيطالي ألبرتو بونيسولي إن إعارة هذه الأعمال لفرنسا سوف يضع إيطاليا على هامش حدث ثقافي كبير. وأضاف: "الذكرى الخمسمئة أيضا هي لإيطاليا.. ودافينشي كان إيطاليا".

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ويُعتبر ليوناردو دافينشي شخصية بارزة في عصر النهضة، عمل كمخترع وعالم رياضيات ونحات ومهندس معماري، بالإضافة إلى كونه فناناً.

وقد ولد في فلورنسا في 15 أبريل/نيسان 1452، لكنه توفي في فرنسا في 2 مايو/أيار 1519.

من جهته قال إيكي شميدت، مدير معرض أوفيزي، إن أعمال ليوناردو الثلاثة تعتبر هشة للغاية للسفر. كما أشار إلى أن متحف اللوفر الفرنسي لديه هو الآخر سياسة عدم إقراض بعض اللوحات ومنها الموناليزا.