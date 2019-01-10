أستراليا.. هجوم سمكة قرش يصيب أماً وطفلها

أصيبت امرأة وطفلها، الخميس، في هجوم سمكة قرش على جزيرة سياحية في أرخبيل ويتساندايز الأسترالي القريب من الحاجز المرجاني الكبير، على ما أعلنت السلطات الأسترالية.

وأوضحت فرق الإسعاف في مقاطعة كوينزلاند في شرق أستراليا، أن المرأة وطفلها نقلا إلى المستشفى لإصابتهما بجروح في الرجل والقدم، لكن حياتهما ليست بخطر. ووقع الحادث على شاطئ في جزيرة هاملتون على ما أوضح المصدر نفسه.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الضحيتين كانتا تسبحان في مياه ضحلة على شاطئ كاتساي بيتش.

وتشهد أستراليا أحد أعلى معدلات حوادث أسماك القرش في العالم لكنها نادراً ما تكون قاتلة.

وقد سجلت هجمات عدة في الأشهر الأخيرة في أرخبيل ويتساندايز أدى أحدها إلى وفاة رجل في الثالثة والثلاثين مطلع نوفمبر بعدما أصيب إصابة بالغة في الرجلين والذراع.

وأصيبت فتاة في الثانية عشرة وامرأة في السادسة والأربعين في غضون 24 ساعة في سبتمبر في الأرخبيل نفسه.

وقد أصيب ما مجموعه 20 شخصاً العام 2018 في هجمات أسماك قرش في أستراليا، توفي واحد من بينهم على ما تظهر أرقام حديقة تارونغا للحيوانات في سيدني.