مفقودة منذ أشهر..العثور على أميركية بعد مقتل والديها

عثر على فتاة في الثالثة عشرة من العمر، فقدت في اليوم نفسه لمقتل والديها قبل ثلاثة أشهر في منطقة ريفية في شمال الولايات المتحدة، على قيد الحياة، وفق ما أعلنت الشرطة، الجمعة.

وأثارت هذه الحادثة الدامية والاختفاء الغامض للفتاة #جايمي_كلوس، صدمة في ولاية #ويسكونسن بمنطقة البحيرات العظمى، كما كانت لهذه القضية ترددات على مستوى الولايات المتحدة برمتها.

لكن عثر على الطفلة لاحقا في شمال قرية بارون حيث كانت تعيش، بحسب بيان نشره قائد شرطة المنطقة كريس فيتزجيرالد عبر حسابه على "فيسبوك".

وأشار فيتزجيرالد إلى توقيف مشتبه فيه بعيد العثور على الفتاة، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وبحسب صحيفة "ستار تريبيون" الصادرة في مينيابوليس، نجحت جايمي كلوس في الهرب من منزل كانت محتجزة فيه في منطقة حرجية قرب مدينة غوردن الصغيرة. وعُثر جيران على الفتاة بوضع مزر وأخطروا الشرطة.

وكانت جريمة القتل المزدوجة التي راح ضحيتها والدا كلوس، وهما زوجان مسالمان على ما يبدو كانا يعملان في شركة محلية لتربية الدواجن، في 15 تشرين الأول/أكتوبر، أوقعت سلطات ويسكونسن في حال من الحيرة.

وفي ظل غياب أي أسلحة أو دوافع ظاهرة، ازداد الغموض مع المدة الطويلة لفقدان الفتاة رغم عمليات البحث المتواصلة بمشاركة آلاف المتطوعين.