بمشاركة رئيس الوزراء.. وداع الدنماركية المقتولة بالمغرب

انضمّ رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوكي #راسموسن، إلى مئات احتشدوا في كنيسة صغيرة في #الدنمارك للمشاركة في جنازة دنماركية قتلت في جبال الأطلس في #المغرب في كانون الأول/ديسمبر.

وقتلت لويزا فيستراغر جيسبيرسن (24 عاماً) والنرويجية مارن أولاند (28 عاماً) بينما كانتا في رحلة تخييم لليلة واحدة في منطقة معزولة جنوب مراكش، وعثر على جثتيهما في اليوم التالي.

وقالت السلطات المغربية إنهما تعرضتا لقطع رأسيهما وصنّفت الجريمة "عملا إرهابيا".

وجرت جنازة جيسبيرسن، السبت، في كنيسة فونيسباك في إيكاست الواقعة بمنطقة ميد جوتلاند في الدنمارك.

وقال رئيس الوزراء خلال الجنازة: "رغم أن الألم لا يحتمل، يجب ألا نخضع. علينا أن نتذكر من نحن، وما نؤمن به".

واعتقلت السلطات المغربية 22 شخصاً على صلة بالجريمة، أربعة منهم مشتبه بهم رئيسيون، بالإضافة إلى رجل إسباني-سويسري اعتنق "عقيدة متطرفة"، وفق السلطات المغربية.

والمشتبه بهم الأساسيون ينتمون إلى خلية تأثرت بتنظيم داعش، لكن ليس لهم اتصالات بأعضاء التنظيم في #سوريا أو #العراق، وفق ما قال مدير مكافحة الإرهاب في المغرب، عبد الحق خيام.

والضحيتان طالبتان في جامعة جنوب شرق النرويج، قررتا زيارة المغرب لمدة شهر، ووصلتا إليه في 9 كانون الأول/ديسمبر.

ومن المقرر أن تجري جنازة أولاند في النرويج في 21 كانون الثاني/يناير.