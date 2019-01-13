البابا يبيح "عراك الأزواج".. بشرط

وجه البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان نصيحة للآباء، إذ قال إنه من الطبيعي بالنسبة للآباء أن يتشاجروا لكن ليس أمام أطفالهم، لأنه يصيبهم بالكآبة.

وطلب فرانسيس تقديم مشورته الأحد خلال مراسم تعميد سبعة وعشرين رضيعاً، في تقليد سنوي يجعل كنيسة سيستين تعج بالمواليد وآبائهم وأجدادهم.

ووسط نحيب وصراخ، قال فرانسيس للآباء إنهم اضطلعوا بمهمة جديدة ومهمة تكمن في نقل الإيمان لأطفالهم- وهي مهمة قال إنها تبدأ في المنزل.

بعدها وجه لهم فرانسيس عدداً من النصائح "غير الرسمية".

وقال "طبيعي أن يتشاجر الأزواج.. سيكون الأمر غريباً إن لم يتشاجروا، افعلوا ذلك لكن (احرصوا) على ألا يسمعه الأطفال أو يروه".