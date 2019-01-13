أول دراجة نارية اخترعها البشر.. ومحرك بخاري يعمل بالفحم

خلال العام 1867، كانت البشرية على موعد مع بداية ظهور وتطور الدراجات النارية، حيث نجح المخترع الأميركي سيلفستر هاوارد روبر (Sylvester Howard Roper) في تزويد إحدى أنواع الدراجات القديمة ذات العجلتين والمعروفة باسم velocipede، والتي كانت عبارة عن عربة ثبتت دواساتها بالعجلة الأمامية، بمحرك بخاري يعمل بالفحم.

وعرف روبر، الذي ساهم طيلة حياته بشكل فاعل في تطوير الدراجة النارية والسيارة والأسلحة النارية، نهاية تراجيدية عام 1896، حيث فارق الحياة أثناء قيادته لإحدى عرباته.

وفي نفس الفترة التي ابتكر فيها روبر عربته ذات العجلتين المزودة بمحرك بخاري، تمكن العالم والمخترع الفرنسي إرنست ميشو (Ernest Michaux) من إضافة محرك يعمل بالكحول إلى دراجة قديمة من صنع والده. كما أقدم على وصل العجلة الأمامية بسلسلتين نحو المحرك لتحريك عربته لينجح عقب ذلك في ابتكار إحدى الدراجات النارية البدائية.

ومع حلول العام 1881، نجح الأميركي لوسيوس كوبلاند (Lucius Copeland) في تطوير مرجل بخاري صغير (steam boiler) أضافه لإحدى الدراجات القديمة، الأمر الذي مكّنه من بلوغ سرعة قدرت بنحو 12 ميلاً في الساعة. وبفضل هذا النجاح، افتتح كوبلاند مؤسسة لصنع هذا النوع من العربات، التي كانت في الغالب مزودة بثلاث عجلات.

وعام 1885، تمكن المهندس الألماني غوتليب دايملر (Gottlieb Daimler)، بمساعدة رفيقه فيلهلم مايباخ (Wilhelm Maybach)، من ابتكار ما اعتبره كثيرون أول دراجة نارية على مر التاريخ، حيث استغل دايملر محرك احتراق داخلي رباعي الأشواط، عرف بمحرك أوتو، ظهر عام 1876 على يد مواطنه الألماني نيكولاس أوتو (Nikolaus Otto) ليقدم على تثبيته إلى دراجة فريدة من نوعها صنعت أساساً من المطاط والخشب والحديد.

وقد حملت هذه العربة، التي صنفت من قبل أغلب المصادر كأول دراجة نارية بسبب اعتمادها على محرك احتراق داخلي، اسم Daimler Reitwagen. كما بلغت قوة محركها نصف حصان، ما خوّل لها بلوغ سرعة قصوى قدرت بنحو 11 كلم في الساعة. كذلك زودت هذه الدراجة النارية بزوجين من العجلات الصغيرة المثبتة للخلف للحفاظ على توازنها.

وخلال أول تجربة لها في الثامن عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 1885، قاد بول دايملر، ابن غوتليب دايملر، البالغ من العمر 17 عاماً، هذه الدراجة النارية بين منطقتي كنشتات (Cannstatt) وأنترتوركهايم (Untertürkheim) بمدينة شتوتغارت (Stuttgart) الألمانية. وخلال هذه الرحلة الأولى التي قدرت مسافتها ببضعة كيلومترات، احترق كرسي السائق بسبب تواجد أحد الأنابيب الساخنة التابعة للمحرك تحته.

وفتحت الدراجة Daimler Reitwagen الطريق لتطور الدراجات النارية ليلقب المخترع الألماني غوتليب دايملر بناءً على ذلك بأب الدراجات النارية.

وفي السنوات التالية، ظهرت العديد من النسخ الجديدة والمتطورة من هذه الدراجة بكل من ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية. ومع حلول عام 1894، تحولت مؤسسة Hildebrand & Wolfmüller الألمانية إلى أول من يضع خط إنتاج للدراجات النارية.

إلى ذلك، كانت مؤسسة Charles Metz بمدينة والثام (Waltham) بولاية ماساتشوستس (Massachusetts) أول من باشر بصناعة الدراجات النارية بالولايات المتحدة في حدود عام 1903.