شاهد الاحتفال بذكرى تعميد المسيح في "قصر اليهود"

غطس مسيحيون في نهر الأردن، الأحد، احتفالاً بذكرى "تعميد المسيح"، وهو رضيع. وتجمع المحتفلون فيما يسمّى "قصر اليهود" على ضفة نهر الأردن، حيث تعتقد أغلب الطوائف المسيحية أن هذا هو المكان الذي تم فيه تعميد المسيح.

وافتتح الموقع الموجود في الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي في عام 2011 ويوجد به درج يهبط عليه المحتفلون إلى النهر الضحل. وعدد زوار الموقع أكبر من عدد الزائرين في الموقع المماثل الموجود في الأردن، ويسمى المغطس.





وأزالت إسرائيل في الآونة الأخيرة الألغام من عدد من الكنائس القريبة من قصر اليهود لكنها لم تصرح رسمياً لرجال الدين أو الزائرين بارتيادها.



و"قصر اليهود"، وهي تسمية تاريخية حتى قبل احتلال فلسطين عام 1948، قريب من مدينة أريحا الفلسطينية ويبعد نحو نصف ساعة بالسيارة عن القدس.