شرطة كاليفورنيا تكشف قاتلاً ومغتصباً بطريقة مبتكرة

اعتقلت السلطات في ولاية كاليفورنيا رجلاً فيما يتعلق بجرائم اغتصاب ارتكبت في التسعينات بعد أن تم الربط بين عينة من حمضه النووي وعينات عثر عليها في مسارح الجرائم وذلك من خلال مواقع إلكترونية تجارية لتحديد الأنساب.

وقالت كاري براون المتحدثة باسم قائد شرطة مقاطعة أورانج إن كيفن كونثر (53 عاما) احتجز يوم الخميس من منزله في جنوب #كاليفورنيا للاشتباه بارتكاب جرائم اغتصاب وخطف واعتداء جنسي على أطفال. وكان من بين الضحايا طفلة كان عمرها تسع سنوات وقت وقوع هذه الجرائم.

واعتبر مفتشو المباحث كونثر أحد المشتبه بهم باستخدام أساليب مماثلة لتلك الأساليب التي استخدمت في السنوات الأخيرة للمساعدة في حل غموض عدد من الجرائم الأقدم. وفي العام الماضي تم اعتقال #رجل_شرطة سابق عمره 73 عاما بسبب سلسلة من جرائم القتل والاغتصاب التي ارتكبت في كاليفورنيا في السبعينات والثمانينات.

وخلال التحقيقات في جرائم الاغتصاب التي ارتكبت في التسعينات بمقاطعة أورانج قارن محققون في مكتب التحقيقات الاتحادي عينات من الحمض النووي تم جمعها من مسرحين للجريمة بتلك التي عثر عليها في المواقع الإلكترونية التي يستخدمها الناس لمعرفة تسلسل أنسابهم.

ويستخدم مفتشو الشرطة هذه المواقع لتتبع شجرة العائلة والسعي لتحديد الأقارب بالدم الذين يتطابقون تقريبا مع بيانات المجرمين المشتبه بهم.

وقالت براون إن كلا من كونثر وشقيقه التوأم احتجز يوم الخميس قبل أن يحدد المحققون كونثر بوصفه المشتبه به والإفراج عن أخيه.

وامتنعت براون عن تحديد اسم الموقع الإلكتروني الذي تم استخدامه أو أفراد الأسرة الذي قادت عينات حمضهم النووي إلى المشتبه به.