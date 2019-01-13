طائرة تنقل باتيستي الهارب من سجنه قبل 40 سنة لإيطاليا

أعلنت مصادر في وزارة الداخلية الإيطالية أن طائرة على متنها عناصر من الشرطة وأجهزة الاستخبارات الإيطالية توجهت إلى بوليفيا، حيث اعتقل الناشط الإيطالي اليساري المتطرف السابق تشيزاري باتيستي.

وهرب باتيستي من السجن عام 1981 (تقريباً منذ 40 سنة) وعاش في فرنسا قبل أن يفر إلى البرازيل لتفادي ترحيله.

وأعلن وزير الداخلية ماتيو سالفيني لإحدى شبكات التلفزيون أن "رجالاً قد غادروا" للإتيان بباتيستي.

من جهته، قال وزير الأمن المؤسساتي في البرازيل أوغوستو هيلينو الأحد أن باتيستي سيتوقف في البرازيل قبل تسليمه لإيطاليا، وقال "سيتوقف في البرازيل لأن عليه تغيير طائرته".

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، ذكرت وسائل الإعلام الايطالية أن طائرة إيطالية موجودة في ساو باولو لتسلم باتيستي في أسرع وقت ممكن بعد قرار المحكمة العليا البرازيلية إصدار أمر بتوقيفه. لكنه كان متعذراً العثور عليه آنذاك.

وعلم لدى الحكومة الإيطالية أن باتيستي قد شوهد "بشكل مؤكد" في سانتا كروز ببوليفيا الأسبوع الماضي، وتم الإعداد مع السلطات المحلية للقيام بعملية.

وأوضحت مصادر في الحكومة الإيطالية أن "باتيستي قد أوقف في الشارع، لم يكن مسلحاً ولم يبد مقاومة. رد على الشرطة باللغة البرتغالية وكشف وثيقة برازيلية أكدت هويته. وباتت إيطاليا تنتظره".

وكان مستشار للرئيس البرازيلي تحدث مع وسائل إعلام إيطالية وبرازيلية الأحد عن توقيف باتيستي الذي تطالب روما بتسلمه لتنفيذ عقوبة بالسجن مدى الحياة لعمليات قتل اتهم بارتكابها في نهاية سبعينيات القرن الماضي.

وباتيستي ناشط سابق في مجموعة يسارية متطرفة اعتبرها القضاء الإيطالي منظمة إرهابية. وقد حكم عليه غيابياً بالسجن مدى الحياة عام 1993 بعد إدانته بأربع عمليات قتل والمشاركة في القتل في نهاية سبعينيات القرن الماضي.

ويؤكد باتيستي (63 عاماً) المتواري منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، براءته من هذه الجرائم ويعيش في البرازيل منذ 2004 بعدما أمضى 15 عاما في فرنساً.

وقال فيليبي جي مارتينز المستشار الخاص للرئيس البرازيلي الجديد جاير بولسونارو للشؤون الخارجية إن "الإرهابي الإيطالي تشيزاري باتيستا أوقف في بوليفيا هذه الليلة (ليل السبت الأحد) وسيعاد خلال فترة قصيرة إلى البرازيل التي ستسلمه على الأرجح إلى إيطاليا ليمضي حكم السجن مدى الحياة وفقا لقرار القضاء الإيطالي".

وذكرت وسائل الإعلام البرازيلية الكبرى نقلاً عن مصادر في الشرطة الفيدرالية البرازيلية أن باتيستي أوقف في مدينة سانتا كروز في منطقة سييرا.

وبعد سجنه وإجراءات قضائية طويلة لتسليمه، قرر الرئيس اليساري الأسبق ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2011) في 2010 الامتناع عن تسليمه لإيطاليا.

لكن الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف الجديد الذي تولى مهامه في كانون الثاني/يناير أعلن الشهر الماضي من جديد نيته تسليم الناشط السابق، مؤكدا في تغريدة على تويتر أنه يمكن للحكومة الإيطالية "الاعتماد عليه" لتسلمه.