محمد خالد اليحيى رئيساً لتحرير "العربية.نت- إنجليزي"

أَعلَن المدير العام لقناتيْ "العربية" و"الحَدَث" الدكتور نبيل الخطيب عن تعيين الزميل محمد خالد اليحيى في منصب رئيس تحرير موقع "العربية.نت – إنجليزي".

خلال مسيرته المهنية، شغل اليحيى عدّة مناصب في مراكز أبحاث دولية، إذ عمل باحثاً في "مركز الخليج للأبحاث"، وباحثاً غير مقيم في "المجلس الأطلسي" (Atlantic Council) في واشنطن - الولايات المتحدة الأميركية. كما نشر اليحيى أبحاثاً في "المعهد الملكي للخدمات المتحدة" (Royal United Services Institute) في المملكة المتحدة، و"المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية" (European Council on Foreign Relations).

كما أن له عدّة مقالات منشورة في صحف ومجلات عالمية، على تنوّعها واختلافها، أبرزها: نيويورك تايمز، وفايننشال تايمز، وذا غارديان، ونيوزويك، والتليغراف، وسواها.. إضافة إلى مشاركات إخبارية وتحليلية دائمة في عدد من وسائل الإعلام العالمية مثل الـ BBC وCNBC.