بالصور.. قرية سويسرية معزولة عن العالم بسبب انهيار ثلجي

أدى انهيار ثلجي في شرق سويسرا إلى جعل قرية ديسنتس الجبلية معزولة عن العالم، إذ توقفت حركة القطارات فيها وقُطعت الطرق المؤدية إليها.

وقال رئيس بلدية هذه القرية البالغ عدد سكانها 2200 نسمة لوكالة "فرانس برس" إنها صارت معزولة عن العالم، لأن الوصول إليها متعذّر سواء بالقطارات أو بالسيارات. وأعرب عن أمله في أن يتحسّن الحال الثلاثاء.

وبعدما هطلت ثلوج غزيرة في الأيام الماضية، توقّفت الحركة في خطوط أخرى من السكك الحديد، خوفاً من وقوع انهيارات ثلجية.

وبلغت سماكة الثلوج 60 سنتيمترا إلى 90 في أجزاء من جبال الألب، بحسب الأرصاد الجوية السويسرية، ومن المتوقع أن يهطل ما بين 30 سنتيمترا إلى 50 على الجانب الغربي والأوسط من شمال الألب، حتى صباح الثلاثاء. ويتوقع وقوع انهيارات "ثلجية استثنائية" في هذه المنطقة.